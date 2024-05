HEA SÄÄSEILM Teadlane vastab: Miks tänavu nii palju sääski on?

«Kevadine sääskede arvukus sõltub kevadisest sadevee kogusest. See on talvel kogunenud lumesulamisvesi ja hiljem vihm-lumi, mis täidavad ajutised väiksed lombid, kus metsasääskede vastsed arenema hakkavad. Kui kevadel oli paras suurvesi ja piisavalt sademeid, siis on ka metsasääskede arvukus parajalt suur.»