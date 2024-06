ÕÕVASTAV VAATEPILT Loomakaitsjad avaldasid, kui halvas seisus olid Jõgevamaal võõrandatud koerad

Eestimaa Loomakaitse Liidu sõnul on loomapidaja Irina Dostojevskaja nende huviorbiidis juba aastast 2017, meediast on tema nimi läbi käinud juba aastal 2007. Tõukoeri vaid müügi eesmärgil kasvatanud naine pidas koeri esialgu korteris, kuid majja kolides kasvas tema koerte arv tipphetkel juba 60ni. Eelmisel suvel päästis loomakaitse liit koerapidaja juurest 15 koera.

Aastaid oli asjast teadlik ka põllumajandus- ja toiduamet, kes seni oli piirdunud vaid ettekirjutuste tegemisega. Koerte lõpliku äravõtmiseni eelmisel ja sel nädalal jõuti loomakaitsjate sõnul ainul tänu avalikule survele, sest vabatahtlikud loomakaitsjad otsustasid ohjad enda kätte haarata ja läksid ise koos veterinaaridega kohapeale koerte tervist kontrollima, et näidata, et koeraomanik ettekirjutusi ei täida. Seepeale saabusid lõpuks kohale ka ametnikud. Loe pikemalt siit.

«PTAd me kahjuks tänada ei saa, sest meie hinnangul ei vääri ametniku tiitlit inimesed, kes veriseid ja mädanevaid koeri isegi ei aidanud. Samuti need, kes käisid seal kohapeal mitmeid kordi ning rämpsu sees pidevalt paljunevaid haigeid koeri ei päästnud,» on loomakaitsjad PTA töö suhtes kriitilised.