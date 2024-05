EHMATAV LEID Amet võttis Jõgevamaal omanikult ära 12 tõukoera, kelle elu oli ohus

Põllumajandus- ja toiduameti loomatervise ja -heaolu osakonna peaspetsialisti Carol Laurimaa sõnul võõrandas amet pea pooled koerad, sest loomadele ei võimaldatud vajalikku ravi.

«Loomadel oli erinevaid tervisehädasid, mida omanik vaatamata ettekirjutustele ei täitnud, vaid jättis loomad ravita. Seetõttu otsustati loomad võõrandada, et tagada neile vajalik ravi. Koerte silmad olid haiged ning karv pulstunud, kuivõrd õues on väga palav, siis antud tõug vajab erilist hooldamist, et karvaalune nahk hauduma ei läheks,» lisas Laurimaa.

Võõrandatud koer Foto: Põllumajandus- ja toiduamet

Enne, kui loom võõrandatakse, antakse ameti sõnul omanikule võimalus olukorda parandada. «Antud juhul loomaomanik täitis ettekirjutusi osaliselt, ent sarnased puudused ilmnesid korduvalt,» lisas Laurimaa. Lisaks loomade võõrandamisele alustas põllumajandus- ja toiduamet loomapidaja suhtes väärteomenetluse.

Võõrandatud koer Foto: Põllumajandus- ja toiduamet

Tänases «Reporteris» ilmunud loos paljastati, et koeraomanik Irina Dostojevskaja, kellelt loomad võõrandati, on kurikuulus selle poolest, et kasvatab juba paarkümmend aastat koeri vaid müügi eesmärgil.

Eestimaa loomakaitse liidu esindaja Pille Teesi sõnul on Dostojevskaja tegevus süsteemne ning oli enne koerte võõrandamist kestnud juba aastaid. «Koerad on haiged, alatoidetud, väärkoheldud, nad on väga halvas seisus,» sõnas Tees «Reporterile». Saates näidatakse ka videoklippe, kus koeraomanik loomade peale karjub.