TASUB TEADA Mida teha, kui leiad soovimatud kassipojad

Kõige tähtsam ja olulisem asi on muidugi tagada, et nii emased kui ka isased kassid enam järglasi ei saaks ehk siis lasta nad steriliseerida või kastreerida. Selle teemaga seoses levib palju müüte, mille eksperdid on selgesõnaliselt ümber lükanud. Loe pikemalt SIIT .

See, mis võib juhtuda, kui lasta kasside vabalt paljuneda, on jahmatav: ühe emase kassi paaritumised ja tema järglased võivad kõik kokku juba nelja aastaga saada 172 ellujäänud kassipoega, seitsme aasta kokkuvõttes on see number 2905 ja kümne aastaga on kasside hulk kasvanud 49 000ni. Loe pikemalt SIIT.