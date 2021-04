Kummutame kasside steriliseerimise ja kastreerimisega seotud müüdid

Inimeste seas levivad müüdid ja väärarusaamad loomade steriliseerimise ja kastreerimise kohta võivad tunduda naljakad, kuid tekitavad hoopis nõutust ja kurbust, sest pigem on tegu eneseõigustusega kui looma heaolu eest seismisega.

Inimesed kipuvad loomadele omistama inimlikke omadusi, arusaamu ja väärtusi (antropomorfism) mõistmata loomade tegelikke vajadusi ning teadmata loomade viit vabadust.

Loomal on õigus:

olla vaba janust ja näljast;

olla vaba ebamugavusest;

olla vaba vigastustest, valust ja haigustest;

väljendada vabalt liigiomast käitumist;

olla vaba hirmust ja kannatustest.

Me kuuleme tihti väiteid, et steriliseeritud/kastreeritud kass ei ole enam täisväärtuslik, vaid on sandistatud. Kastreeritud isane kass «ei saavat enam teha mehetegusid» ning «emaselt kassilt on võetud emarõõmud». Oleme kuulnud järgmisi sõnu: kuidas ma jätan looma ilma rõõmudest, mida elu meile pakub ja mina küll ei tahaks nendest rõõmudest ilma jääda.

Ometi ei oota me ju kassidelt, et nad armuks, looks ühise kodu, kus lapsi kasvatada ja ühiselt ümber laua noa ning kahvliga süüa. Kuid just sugulise paljunemise aktis samastatakse kass inimesega ja leitakse, et seksi puudumine tekitab kassile tohutut kurbust.

Samad inimesed ei näe probleemi ka selles, et kassid vabalt ringi jooksevad, kuigi teame, kui ohtlik on kassidele tänapäevane tehiskeskkond. Väga palju kasse saab tänavatel hukka autorataste all ja oma lühikese eluaja jooksul on nad vaevatud näljast, haigustest ja parasiitidest. Kas sellist elu me neile siis tahamegi?

Selleks, et elada täisväärtuslikku ja kvaliteetset elu, ei pea loom saama järglasi ja kirurgiline sekkumine paljunemise peatamiseks ei põhjusta loomale psühholoogilisi kannatusi. Pigem elab opereeritud lemmikloom kodus hoopis rahulikumat ja stressivaba elu ning tema eluiga on tunduvalt pikem.

Müüt: steriliseerimis-kastreerimisoperatsioon on ohtlik

Tänapäeval areneb loomameditsiini valdkond sama jõudsalt nagu inimmeditsiin. Kaasaegsed operatsioonimeetodid on jõudnud sinnani, et lõikus on loomale võimalikult ohutu, valutu ja vähe traumeeriv. Unustusse on vajunud pikad lõikushaavad, mitmed õmblused ja niitide eemaldamine. Emase kassi steriliseerimishaav on paar sentimeetrit pikk, õmblused on nahasisesed ja iseimenduvad.

Peale operatsiooni saavad emased selga mugava vesti, mis takistab kõhualuse lakkumist ja isased ei saa selga sedagi ning jätkavad oma igapäevast elu.