Koeraema pääses kohutavast kutsikavabrikust napilt eluga, kuid siis tabas teda uus karm hoop

Loomakaitse liidule teadaolevalt oli Nancy kodu Inglismaal, kus teda kasutati kutsikate tootmiseks. Viimati poegis ta juulis 11 kutsikat, kellest ellu jäid kõigest neli.

«Koeraema ise on alles 3-aastane, kuid tal oli kutsikaid rohkem kui üks pesakond. Pere eesmärk oligi teda raha eesmärgil paljundada. Söögile ilmselt ka palju ei raisatud, kuna Nancy oli poegimisest ja nälgimisest üsna alakaalus,» räägib vabatahtlik.

Palju kannatanud koerake taheti ühel hetkel eutaneerida. Imekombel õnnestus ta siiski päästa ning ta Eestisse toimetada ning loomake leidis ka armastava pere ja asus elama Võrru. Kuigi koer on palju läbi elanud, on ta vabatahtlike sõnul täielik kaisuloom, kes väga otsib hellust ja lähedust. «Tänaseni pole lõpuni selge, miks toodi Inglismaalt Eestisse tegelikult väga haige koerake, kuid teeme omalt poolt kõik võimaliku, et see välja selgitada,» ütleb loomakaitse liidu vabatahtlik.

Nancy Foto: Eestimaa Loomakaitse Liit

Õnne aga ei jätkunud kauaks, sest ühel päeval jäi Nancy ootamatult haigeks, muutus apaatseks ega tahtnud enam õue minna. Samuti keeldus ta söögist ning tagatipuks hakkas oksendama.

Kliinikus selgus, et asi on väga tõsine ja Nancy vajab kalleid uuringuid. Perekond on küll valmis pakkuma Nancy'le armastust ja hoolt, kuid raviarvete eest tasumine käis neile üle jõu. Nii pöördusid nad abi saamiseks loomakaitse liidu poole.

Nancy Foto: Eestimaa Loomakaitse Liit

Nancy on oma elu eest Eesti Maaülikooli kliinikus nüüdseks mitu päeva võidelnud ning see kõik on praeguseks maksma läinud juba 2863 eurot, millest 1900 on annetajate abiga juba olemas.

«Ta vaakus ligi nädala Maaülikooli kliinikus ning peamiselt tegeleti tervise stabiliseerimise ja diagnoosi panemisega. Hetkel pole siiani päris täpselt selge, mis tal päriselt viga on, kuid väga tugevalt on IBD kahtlus,» ütles loomakaitse liidu vabatahtlik.

Selgitus «NANCY»

Eestimaa Loomakaitse Liit

EE742200221052074915 (Swedbank)

EE441010220252652225 (SEB)

EE181700017004664286 (Luminor Bank)

EE087700771003771380 (LHV Pank)

EE824204278617897405 (Coop Pank)

Annetustelefonid

9000 777 (5.-)

9000 888 (10.-)

*Tervitustekst tuleb kindlasti lõpuni kuulata, sest muidu annetust ei toimu.