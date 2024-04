PÄEVAKÄPP ⟩ Omapärase välimusega Teodor sulatab oma sõbraliku olekuga iga südame

Varjupaika jõudes avastati, et kassi lõug ripub veidralt ning seega kiirustati kohe arstile. Kliinikus sai see tõesti kinnitust, et kiisupoiss on saanud väga tugeva löögi kas autolt või inimese käe läbi ning tal on vana luumurd, mis on juba kokku kasvanud ja kahjuks sellega enam midagi teha pole. «Valu see talle ei tee, elukvaliteeti samuti ei sega mitte kuidagi. Kass nagu iga teine, lihtsalt natuke teistmoodi näoilmega,» ütlevad vabatahtlikud.