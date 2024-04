SÜDAMLIK VIDEO ⟩ Vaata, kuidas nad reageerisid! Ollie andis kontserdi väga ebatavalises kohas

Ollie külastas nimelt Cats Help-i kassituba ning andis asukatele eksklusiivse kontserdi. Näib, et hiireküttidele see täitsa meeldis, sest nad kogunevad kõik uudishimulike pilkudega muusiku ümber.

Cats Help MTÜ'l on praegu hoiukodudes üle 400 koduta kassi, kelle eest hoolitsemine on väga kulukas ning saab võimalikuks ainult tänu annetustele (info annetamise kohta leiad SIIT). Rahapuuduse tõttu on aga oht, et ühing peab oma tegevuse lõpetama.