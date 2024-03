Südantlõhestav: koer ootab varjupaigas kodu juba üle 9 aasta

Viimased kolm kuud on vapper koerake saanud nautida varjupaiga asemel elu hoiukodus ning ta on Rumeeniast Suurbritanniasse kolinud, kuid päriskodu pole siiani silmapiiril näha, vahendab väljaanne Newsweek .

Varjupaiga töötajate sõnul on palju läbi elanud Jingles hingelt ikka veel noor ning sooviks väga endale kodu, kus oleks suur aed ja saaks vabalt ringi joosta.

Rumeenias on hulkuvate koertega rohkelt probleeme, hinnanguliselt leidub neid seal pool miljonit ning nagu näha, siis isegi varjupaika sattudes ei pruugi elu kuigi palju lihtsamaks minna, sest varjupaigad on koeri täis ning kodu leida on neil pea võimatu.