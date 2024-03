PÄEVAKÄPP ⟩ Kodu otsib Pärnumaa hiigelkolooniast päästetud Semjon: ta lausa palus, et ta kaasa võetaks

«Kuigi kasse on seal palju ning püüdma hakates ei saa valida, kes lõksu läheb, siis Semjon on kindlasti olnud kodukass, kes sinna toodud ning tema marssiski kõige esmasena lõksu ning lausa palus, et teda kaasa võetaks,» ütlevad Cats Help-i vabatahtlikud.

Noor kass Semjon on vabatahtlike sõnul ülimalt hea ja paimaias kass, sest hoiukodu ei jõua teda ära kiita. Talle on tehtud kõik vajalikud protseduurid, ta armastab inimesi ning teisi loomi. Sülle võtmine pole probleem.

EKahjuks aga on Semjonil ilmselt kaasa sündinud eripära - tal on üks neer teisest nõrgem, mis tähendab, et ta vajab elu lõpuni neerufunktsioone tugevdavat toitu ning iga mõne aasta tagant, kokkuleppel oma veterinaariga, loomaarsti külastust, et hinnata neerude tööd ning ultraheliga neeru kuju. Perel peab olema võimalik seda kiisupoisile pakkuda.