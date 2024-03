EHMATAV LEID ⟩ Pärnumaal vajab päästmist hiiglaslik, vähemalt 70 kassiga koloonia

«Suvilate piirkond, kuhu on aina oma üleliigseks jäänud kiisusid poetatud ning suveks maakoju võetud kiisud sügise saabudes maha jäetud. Väga paljud kiisud on ülisõbralikud ning valmis jalamaid autosse ronima,» kirjeldab vabatahtlik olukorda Pärnumaal asuvas Tammiste külas, mis on täiesti kontrolli alt väljunud.

Olukord on rohkem kui südantlõhestav. «Kiisude toitjateks on paar memmekest, kelle suurem osa pensionist selle peale läheb,» kirjutab MTÜ vabatahtlik.

Nii suure koloonia päästmine on MTÜ jaoks aga väga suur väljakutse, sest sellega kaasnevad ka väga suured kulud, kuid arvete maksmisega on MTÜ juba niigi hädas. Kõiki kasse MTÜ esindaja sõnul päästa ei suuda, kuid kogub annetusi emaste kasside steriliseerimiseks ja isaste kastreerimiseks. Väljaminekud on suured, sest ühe protseduuri hind emase kassi jaoks on ca 100–150 eurot, isase kassi lõikus on ca 75 eurot. Teretulnud on annetused ka toidu ja muude tarvikute näol.