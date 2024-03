Loomaarst vastab: kas kass sööb tapetud hiire alati ära?

Kassid ei söö hiiri alati ära, kuna jahiinstinkt ei ole seotud näljaga. Jahipidamine on kaasasündinud käitumine ja võimalus jahikäitumist väljendada on kassi põhivajadus. Kui kõht juhtub ka tühi olema, süüakse püütud saak tõenäolisemalt ka ära, kuid kui saadaval on maitsvam toit, eelistatakse kõhutäiteks pigem seda.