Loomaarst vastab: miks kass hiirt ei söö?

Kirjeldusest jääb natuke segaseks, kas tegu on probleemiga (liigne arglikkus, stress) või on tegu kassi normaalse käitumisega. Kass ei peagi hiiri sööma, jahikäitumine ei ole seotud näljaga. Kui kiisu siiski tundub liialt kartlik, on mõistlik käia ka loomaarsti vastuvõtul ja arutada stressi maandamise viise. Kui kassil on lihtsalt arglikum iseloom, siis on loomulik, et ta kardab tundmatuid järske helisid, eriti kui ta lastega varasemas elus kokku puutunud ei ole. Annaks ehk parandada laste käitumist kassi läheduses- selgitada, et kiisu kardab ja kasutame vaikseid hääli ja rahulikke liigutusi. Kassi seisukohast vaadata üle tema keskkond - kas tal on ruumi ja asemeid peitu pugemiseks, kõrgemal asuvaid ülevaatekohti, lastega suheldes võimalus lahkuda. Tubase looma puhul proovida feromoone (Feliway jms) ja/või rahustavaid toidulisandeid. Milline on probleem ja kuidas sellele läheneda, on kõige õigem loomaarstiga läbi arutada.