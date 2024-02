SÜDAMLIK KOHTUMINE ⟩ Turvakodus kõige kauem kodu oodanud kass leidis lõpuks oma inimese

Veidi aega tagasi jäi Keiu aga silma ühele armsale perele, kes endale teist kassi otsisid. Nemad märkasid just Keiust seda «miskit». Seda «miskit», mida meie oleme ammu märganud ja pole aru saanud, kuidas teised seda ei näe. Aga nüüd nägid!» on vabatahtlikud rõõmsad.

«Mõlemad pered käisid Mustiinet vaatamas ja kuigi Mustiine on arglik, siis siin saab küll öelda, et meie must iludus valis ise omale südamesõbrad. Olenemata oma tagasihoidlikkusest käis Mustiine ühel perel muudkui järel, piilus ja uudistas neid ning muidugi oli sümpaatia pere poolt vastastikune,» rääkisid turvakodu vabatahtlikud.