PÄEVAKÄPP ⟩ Õnnetu koduotsija: armas Nele on turvakodus oodanud jahmatavalt kaua

Nele elas oma elu esimesed hetked ühe eaka inimese «kodus». Ah et miks jutumärkides? Sest see vanainimene elas tingimustes, mida ei saa elamisväärseteks pidada ei inimestele ega loomadele. Põlvini ulatuvad rämpsu ja väljaheidete kuhjad, mädanev toit, haige vanainimene ja arstiabi vajavad kassid… Vaatepilt, mida ei soovita kellelgi näha, veel vähem kogeda.

Vabatahtlikud ütlevad, et on ausalt öeldes šokeeritud, et Nele siiani kodu ootab, sest kilpkonnakarva pisikest kasvu Nele on malbe ning ühteaegu iseseisev ja mänguhimuline.