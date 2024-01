GALERII ⟩ Ootamatult suur hulk kutsikaid lõi omanikul jalad alt: oli plaan nad magama panna, aga viimasel hetkel...

Eestimaa Loomakaitse Liiduni jõudis meeleheitlik palve aidata kaheksat juba 5-kuuseks sirgunud kutsikat ja nende ema uue kodu leidmisel. Koerabeebide omanikud olid juba niivõrd meeleheitel, et ei näinud muud võimalust, kui nad magama panna.

Inimesi on igasuguseid ja loomapidajaid on igasuguseid. Pole teada, miks kutsikatele varem pole õnnestunud kodusid leida, kuid kõik inimesed pole osavad sotsiaalmeedias, pildistamises ega ka suhtlemises. Samuti on praegu kodu ootel väga palju kontrollimatult tekkinud pesakondi ning koertele uute perede leidmine võrdub sisuliselt nõela heinakuhjast leidmisega.