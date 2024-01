«Kunagi kutsikana loomade varjupaigast võetud koera eakas perenaine haigestus ca aasta eest ja viidi kodust minema. Tema truu ja kallis sõber jäeti ootama. Sõbrake ootab tänaseni üksinda oma vanas kodus, et perenaine tagasi tuleks, kuid ta enam ei tule,» alustab Eestimaa loomakaitse Liit sotsiaalmeedias postitust.

Olukord on kujunenud selliseks, et perenaise lähedased elavad kaugel, mistõttu Reksi toidavad võõrad inimesed küla pealt. Üks neist võttis Reksiga toimuva oma südameasjaks ja on käinud koera eest igapäevaselt hoolitsemas.

13-aastane koer ootab nukralt juba aasta aega, et perenaine tagasi koju tuleks. Foto: Eestimaa Loomakaitse Liit

Mõned kuud tagasi märkas aga naine, et Reksil on aeg-ajalt tugevad ninaverejooksud, ta ei sa hästi hingata ning siis pole ka söögiisu. Heasüdamlik naine pöördus veterinaari poole ning Reks sai vajalikud ravimid. Hiljuti aga koera tervis halvenes ja Reks viidi kiiresti kliinikusse, sest tema hingamine oli taas raskendatud ning ninast tuli verd. Kindlasti vajab Reks tõsiseid uuringuid ning loomakaitsjad loodavad, et temaga saab kõik korda.

«Teate, kui palju me saame kõnesid, kus elust lahkunud või hooldekodusse viidud vanainimese lähedased tahavad üleliigseks jäänud sõbrast lahti saada? Üsna tavaline on, et pärand võetakse vastu rõõmuga, kuid selle hulka kuuluv loom kas hukatakse või visatakse kuskile minema, nagu narts,» kirjutavad loomakaitsjad.

Lisaks selle otsib sõbralik Reks endale nüüd armastavat kodu, kus oma viimased elupäevad mööda saata. Kui soovid talle kodu pakkuda, helista 51946146 või kirjuta info@loomakaitse.eu.

Selgitus «REKS» Eestimaa Loomakaitse Liit EE742200221052074915 (Swedbank) EE441010220252652225 (SEB) EE181700017004664286 (Luminor Bank) EE087700771003771380 (LHV Pank) EE824204278617897405 (Coop Pank) Annetustelefonid 9000 777 (5.-) 9000 888 (10.-) *Tervitustekst tuleb kindlasti lõpuni kuulata, sest muidu annetust ei toimu.