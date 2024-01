FOTOD ⟩ Eaka Lääne-Virumaa naise hoovi tungis korraga hiiglaslik kassikari: mõned neist on juba surnud...

Praegu on kasside ainukeseks ulualuseks rehealune, kus on sama külm kui õues, lisaks ei ole kassidel piisavalt süüa. Kohapeal olukorraga tutvumas käinud kassipäästjate sõnul olid kassid valmis konservi lõhna tundes need koos karbiga ära sööma. «Et krõbedama pakasega päevadel sooja saada, on kassid üksteise otsa kuhjunud, kuid kahjuks selle tulemusena on nõrgemad ja alumised juba hukkunud,» sõnas vabatahtlik.