«Kes meist reinuvaderit ei tunneks, tema ilusa oranžpunase kasukaga tegelast, kes oskab oma tegemisi varjata ja kaduda silmapiirilt, nagu poleks teda olnudki. Kuulmine ja haistmine on rebase head abivahendid elus toimetulekuks. Suvel varjub ta oskuslikult ja satub vaatevälja harva, aga külm lumerohke talv ajab rebase varjust välja. Tühi kõht ajab jahile heinamaale ja põllule, kus leidub närilisi. Nüüd valge lume taustal on uhke värvilise kasukaga rebast kerge märgata. Kuulatades tabab ta kiiresti hiire lume all liikumise trajektoori ja kõrge hüppega tabab saagi, mille ka tavaliselt kohe ära sööb. Kui aga saak on hea, siis peidab ka varuks ära. Atraktiivne loom see Rein ja on meeleolukas jälgida tema jahipidamist – oluline on jääda märkamatuks, muidu on vader hetkega kadunud,» kirjeldas põnevat kohtumist foto autor Erika Kruup.