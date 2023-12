VÕIMAS VAATEPILT ⟩ Ida-Virumaal jäi kaamera ette nii suur hulk metskitsi, et ei jõua kokku lugedagi

Foto autor Erika Kruup liigub looduses pea iga päev. «Seekord võtsin ette pikema reisi lootuses tabada linde-loomi, sest maastikupildi jaoks on viimased päevad hallid ja värvitud. Metskitsi kohtasin koduvallast kaugemal. Minnes märkasin neid vaevalt, kus nad olid end maskeerinud metsa äärde lagedale alale ja lamades polnud neid lumes peaaegu üldse näha. Õnneks on mul ikka binokkel kaasas. Tegin pika tuuri ja tagasi kodu poole sõitsin sama teed, et vaadata, mida kitsekesed teevad... nad olid oma uinaku lõpetanud ja nosisid toitu lume seest. Õnneks pole praegu lumi väga paks ja saab toidu kätte. Tegin mõned pildid ja jätsin loomad rahulikult oma elu elama,» rääkis ta kohtumisest uhke metskitsede karjaga.