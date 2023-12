PÄEVAKÄPP ⟩ Kassipidamine läks üle käte: Bruce Kurris pidi korterit jagama 25 liigikaaslasega

Juba mõnda aega on karvapallid MTÜ Kasside Turvakodu hoole all ning otsivad nüüd kõik kodusid, nende seas ka näiteks vahva Alar Kurris ( loe tema kohta siit ).

Bruce Kurris on suuremat kasvu ja ülipika karvaga kassike. Isegi vanameister Bruce Willis kadestaks sellist karvakasvu, kui Bruce Kurrisega kohtuks. Erinevalt näitlejast, keda sageli märulites näeme, on Bruce Kurris tõeliselt rahulik tüüp. Mis vägivald, tagaajamine ja möll? Ei, Bruce Kurris on pehme ja pehmo ning tema tahab paitusi ja lähedust.