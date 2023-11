GALERII ⟩ Välisministeeriumi töötajaid rõõmustavad vahvad neljajalgsed kolleegid

Kolleegide suureks kurvastuseks ei käi Pika ja Oskar iga päev ministeeriumis kaasas, vaid toimetavad ka kodukontoris. Nad Kerstini sõmul on maailma kõige armsamad stressimaandajad, sõbrad ja kaaslased, kes aitavad ka kõige raskemal päeval.

«Neil on teha väga oluline töö. Pika ja Oskar tuletavad meelde, et vahepeal on oluline võtta hetk ja miks mitte ka õues jalgu sirutada või väike pallimäng maha pidada,» ütles Kerstin.