Järjekordne koloonia: Kuusalust püüti kinni üheksa kassi

Mõned päevad tagasi käisid Pesaleidja töötajad tuult ja vihma trotsides Kuusalust ülejäänud kassikesi ära toomas - majaomanike abil saadi kätte üheksa kassi. Paanikas kiisude püüdmine pole kergete killast. Kohale jõudes pandi kaussidesse konservi, millele tuli lisada veidi kuuma vett, et lõhn tugevamini esile tõuseks. Nii tulevad näljased kiisud püügipuuride juurde uudistama ja neid on lihtsam kätte saada.

NB: Kui näed, et Sinu või naabri hoovi on asunud elama kass või lausa hulk kasse, siis ära jäta neid saatuse hooleks, vaid informeeri sellest kohe! Vastasel juhul võib tekkida olukord, kus paari kassi asemel on õue peal 15 ja siis on olukorra lahendamine juba hulga keerulisem.