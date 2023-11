Erakordne julmus: saatuse hooleks jäetud kassipoeg jäi välja ravimata viiruse tõttu silmast ilma

Kiisupoiss Põnn leiti möödunud nädalavahetusel Kuusalu vallast. Kassike oli väga raskes seisundis, hoidis pead viltu ja tudises. Seetõttu arvati esialgu, et loomake on auto alla jäänud.

Kohalikult tuli peagi info, et üks noormees on kassi omaks tunnistanud - tegemist pidavat olema tema õuekassiga. Info, et kass on teel Loomade Kiirabisse, omanikus mingit reaktsiooni ei tekitanud.

Nüüd on kassipoiss Pesaleidja hoole all. Selgus, et tegemist polnud autoõnnetuse, vaid ravimata viirusega, mistõttu oli loom ühest silmast pimedaks jäänud. Kaldus pea on siiani müsteerium, sest kõrvad on veterinaari sõnul terved ning vigastatud silm vastaspool sellele, kuhu Põnn pead hoiab.

Põnn Foto: Pesaleidja

Silm sai eemaldatud ning paari päeva pärast ootab kassikest ees kohustuslik MRT-uuring (magnetresonantsuuring), et varjupaik saaks teada, mis mure Põnni veel vaevab. Kassikese Loomade Kiirabis veedetud aeg, ravi ning silmaeemaldusoperatsioon kummitab Pesaleidjat arvega 1345,60 eurot. Varjupaiga jaoks röögatu summa, kuid teisiti poleks kassilast päästa saanud.

MRT-uuringu maksumuseks on 600-700 eurot ning kogusummana tuleb Pesaleidjal tasuda 2000 eurot. Varjupaiga töötajad võitlevad loomakese elu eest lõpuni välja ning loodavad, et head inimesed on sel teekonnal nendega. Kui lugu läheb sulle korda ja tahad anda oma panuse, et kassipoeg jõuaks vajalikele uuringutele, saad aidata järgnevalt:

Ühekordset annetust on võimalik teha helistades Pesaleidja MTÜ annetustelefonile:

900 0950 - kõne hind 50 EUR

900 9025 - kõne hind 25 EUR

900 0915 - kõne hind 15 EUR

900 0905 - kõne hind 5 EUR

NB! Palun kuula ära kogu tervitustekst, muidu annetust ei toimu!

Samuti saab annetust teha Pesaleidja MTÜ kontodele:

EE647700771001866844 LHV Pank

EE102200221063071211 Swedbank

EE941010220247756220 SEB Pank

EE404204278613732108 Coop Pank

EE351700017003105966 Luminor Bank

Selgitusse kirjuta palun “PÕNN"!