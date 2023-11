Katrin ja Oliver Vainola avaldavad, kuidas Pesaleidjast üks Eesti suurimaid varjupaiku sai

Järgmiseks katsumuseks oli inimeste erinev nägemus sellest, kuidas peaks loomi aitama- küsimus, mis on tekitanud läbi aegade erimeelsusi. «Tihti ollakse väga naiivsed või õndsas teadmatuses, kui hull on tegelikult kodutute loomade ja lemmikute reaalne olukord,» nendib Katrin. «Et tänapäeval hukatakse endiselt tuhandeid üleliigseid kodutuid loomi ja kui suur hulk neid tänavale hukkuma jääb.» Suurimaks muutuseks kujunes aga Katrini lapseootus - tervislikel põhjustel tuli varjupaika kiiresti juht leida, kes suurema osa tema ülesannetest enda peale võtaks.

Raskustest läbitulemine on viinud suurte võitudeni - Pesaleidja on tänaseks koju saatnud ligi 6000 looma ning hoidnud ära enam kui 200 000 uue kodutu looma sünni. 11 aasta jooksul on MTÜ orgaaniliselt kasvanud ning palganud juurde abijõudu - juhatajast kommunikatsioonijuhini. Abielupaar on endiselt juhatuses vabatahtlikena ning nii isiklikult kui läbi oma Rewilo gruppi kuuluva raamatupidamisfirma annetanud Pesaleidjale üle 35 000 euro. Hetkel on Pesaleidja armsad hoolealused kokkuhoidva kollektiivi tugevates kätes.