TÕELINE VEDAMINE ⟩ Pesaleidja varjupaigas kõige pikemalt peremeest otsinud kass leidis kodu

Uus perenaine tõdeb, et mõte veel teinegi kass võtta, tuli juba neli aastat tagasi «Musta kassi kuul». «Mõtlesin, et võtaks oma vanale kassile seltsilise ning aitaks ühtlasi üht musta kassi,» meenutab ta. «Juhtus aga nii, et leidsin detsembri esimesel nädalal tänavalt 6-kuuse kassipoja, kes oli punast värvi nagu mu endagi kass.» Niisiis jäi must kiisuke toona võtmata.