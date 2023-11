SÜDAMLIK ⟩ Loomaarst päästis koera käest rängalt pureda saanud kassi ja võttis ta enda hoole alla

Oktoobri lõpus pöördus Loomapäästegrupi poole Loomade Kiirabi Kliinik, kuhu oli toodud kohutavate vigastustega kass, keda oli tema enda kodus rünnanud koer. Kuna omanikud kassi ravida ei tahtnud, olevat nad palunud looma eutaneerida, millega loomaarstid aga nõus ei olnud, kuna kassi vigastused olid sellised, et ta võiks nendest paraneda. Rahalise toe saamiseks pöörduski kliinik Loomapäästegrupi poole, kes hakkas kogume annetusi, et tasuda raviarve.

Polnud esimene rünnak

«Omanikega vestlusest selgus, et oma pere koer, cane corso tõugu tegelane oli teda pähe hammustanud. Koer on muidu tore ja sõbralik, aga jooksuaegadel minevat peast täiesti hulluks. Veel selgus, et see polnud teps mitte esimene kord Lucy peal hambaid teritada vaid ka umbes kolme kuu vanusena jäi kiisu pea tema lõugade vahele,» kirjutas loomapäästja Heiki Valner Loomaveebis.