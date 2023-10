KOHUTAVAD VIGASTUSED ⟩ Kass langes kodus koera rünnaku ohvriks, kuid siis juhtus midagi veel hullemat

Loomapäästegrupp teatas, et nende poole pöördus abi saamiseks Loomade Kiirabi Kliinik, kuhu oli toodud kohutavate vigastustega kass, keda oli tema enda kodus rünnanud koer. Kuna omanikud kassi ravida ei tahtnud, olevat nad palunud looma eutaneerida, millega loomaarstid aga nõus ei olnud, kuna kassi vigastused olid sellised, et ta võiks nendest paraneda.

Kiisu loovutati omanike poolt Loomapäästegrupile ning nüüd on ta heade arstide hoole all, kelle seas on ka naine, kes teda vikerkaare taha lasta ei suutnud ja oli valmis talle hoiukodugi pakkuma. «Hoiame pöidlaid, et temaga saaks kõik korda!» lisas Antons.