GALERII ⟩ Lemmikuga tööpostil: naeratav koer samojeed sulatab kiiresti kõikide südamed

Koeraomanik Merlyn-Mai jagas fotot samojeedipreili Karmast , kes on täiskohaga koerkolleeg riigi IT keskuses. «Karma käib iga päev tööl kaasas ja eks pikkade koosolekute peale tuleb vahest ka uni. Ega ei ole lihtne pakkuda avalikule sektorile keskseid arvutitöökoha-, serveri alustaristu ja mitmeid lisateenuseid,» kirjutas Merlyn-Mai.

Samojeedid töötavad rõõmsasti ka Jazz Pesulate kontoris. «Nemad on meie kontori heatujuspetsialistid Ice ja Mozzarella . Üheskoos oleme tööl tähistanud koerte sünnipäevasid, aga sellel aastal on lemmikud jäädvustatud ka Jazz Pesulad 20. juubeli fotoseinale,» kirjutas perenaine Kristiine .

Samojeedipoiss Viktor käib aeg-ajalt juuksurist perenaisega tööl kaasas. Viki tööülesanneteks on klientide vastuvõtt, nendega suhtlemine (samojeedidele omases keeles) ning samuti pakub ta paiteraapiat.

«Kes kord teda paitanud, ei jõua ära imestada, kui pehme ta on! Kliendid väga fännavad teda ning on alati rõõmsad, kui nende külastuse ajal Viki ka salongis viibib. Ta on võitnud kõikide südamed ning teda lausa peetakse salongi maskotiks,» kirjutas perenaine Triin.