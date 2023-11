VAATA OTSE ⟩ Populaarne RMK hirvekaamera alustas uut hooaega

RMK looduskaamerate tööd koordineeriv zooloog Tiit Hunt ütles RMK blogis , et kaamera paikneb taas samas metsatukas ja jälgib umbes hundi silmade kõrguselt hirvi ning teisi loomi.

Tänavuse hooaja alguse puhul said loomad maiustada peibutuseks kohale toodud õuntega. «Huvilisi ei tulnud kaua oodata, juba kaamera testimise ajal võis platsil näha kahte hirvepulli, kolme hirvelehma ja vasikat,» kinnitas Tiit Hunt.

Lisaks käib tema sõnul järjekindlalt söödakastist õunu virutamas üks rebane. «Arvata võib, et see õunarebane on sama porgandirebane, kes eelmisel hooajal kõigi vaatajate üllatuseks ja rõõmuks kaamera ees regulaarselt porgandeid ragistas.»