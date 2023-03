VIDEO ⟩ Vaata, kuidas ta reageeris: hirvepull kaotas kaamera silme all sarve

Kuna hirvekaamerat saab otsepildis RMK YouTube'i kanalilt jälgida ning see on vaatajate seas päris populaarne, tuvastati järgmisel päeval ka ootamatu seik, kuidas oma nägu varjav isik maha kukkunud sarve sündmuspaigalt ära varastas.

«Tõsi, riigimetsast võib igaüks sarvi korjata ja ka sarveotsijaid on nähtud söödaplatsi ümbruses ringi luusimas ning see ei saa olla taunitav. Kui aga tuleb keegi võõras otse-eetrisse ja võtab sarve, siis on see selgelt jultunud tegu,» kirjutas Hunt, et tegu on eetiliselt taunitav.