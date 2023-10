ENNE JA NÜÜD FOTOD ⟩ Näljasurmast päästetud koera elu on tundmatuseni muutunud

Elu muutus tundmatuseni

Bruno on nüüd õnnelik ja hoitud ning naudib elu täiel rinnal: käib perega tihti maal, kus käib suure rõõmuga järves ujumas ja samojeeditüdruk Luunaga mängimas. Tänu pikkadele jalutuskäikudele suudab Bruno nüüd ka joosta, sest tema jalgadesse on tulnud tugevust ja sitkust. «Bruno on üks näide sellest, miks me üldse teeme seda, mida me teeme. Kui tuleb jälle hetk, kus tunneme, et enam ei jaksa ja küsime, et miks me seda valu talume ja, hambad ristis, sellel pisaraterohkel teekonnal käime, siis meenuvadki Bruno ja paljud-paljud teised, kõik need päästetud hinged jooksevad silme eest läbi ja vastus on käes. Jaksame jälle, sest see kõik on seda väärt,» ütlevad loomakaitsjad.