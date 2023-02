ENNE JA PÄRAST ⟩ Poolsurnuks nälginud ja haige: keti otsast päästetud koer võitles vapralt võimaluse eest elada

Eestimaa Loomakaitse Liit: võitlus koerte ketis pidamise vastu jätkub

Eesti Loomakaitse Liit sai teate Setomaal Beresje külas Navoloki tänaval asuval kinnistul vaevu liikuvat ketikoerast, kes oli karvutu ja sisuliselt skelett, mullu novembri keskel. Kiiresti sõitis vabatahtlik kohapeale asja kontrollima ning ees avanenud vaatepilt võttis tema sõnul jalust nõrgaks, sest koera oli esialgu isegi keeruline üles leida. «Kutsumise peale keegi ei liigutanud ning lambiga kuudiava valgustades paistis sealt üks kõhetu karvane keha ja seina tagant piiluvad silmad,» kirjeldas ta avanenud vaatepilti.

Pika kutsumise peale ja ketist vaikselt tõmbamisega hakkas koer siiski tasapisi kuudilobudikust välja roomama ning seejärel oli selge, et ta oli väga haige. «Esialgu pea, siis esijalad ja lõpuks ka kuidagi vaaruv tagakeha, mille ta lõpuks vaevaliselt püsti ajas. Sellises seisus koera nähes oli tunne, et tahaks lihtsalt oksendada. Mitte koera välimuse pärast, vaid sel hetkel oli selge, mida see loomake tegelikult tundis ja kui kaua ta oli oma elus piinelnud,» rääkis loomakaitsja.

Vabatahtliku sõnul ei olnud koera juures süüa ning samuti polnud kusagil näha tema peremeest. Loomakaitse liidu vabatahtlik nimetas koera Brunoks ning toimetas ta kiiresti Tartusse Maaülikooli kliinikusse. Kuna koer oli haige, andis liidu vabatahtlik juhtunust teada ka põllumajandus- ja toiduametile ning politseile.

«Terve tee Tartusse oli isegi sügavamalt hingata keeruline ja pisarad muudkui voolasid. Ei tea, kas õudsed kogemused ja lõputud päästmislood on muutnud taluvuspiiri juba liiga madalaks, kuid mingil hetkel lihtsalt tekib tunne, et enam ei jaksa vaadata ja tajuda loomade valu. Sel hetkel ei ole jaksu isegi loomapiinajate vastu viha tunda, sest ainus tunne, mis valdab, on jõuetus ja teadmine, et Eestimaal on ilmselt sadu Bruno-suguseid ketis oma surma ootavaid ja nälgivaid haigeid koeri,» sõnas loomakaitsja, et abivajavate loomade hulk kahjuks ei vähene.

Kuigi koera paranemine läks esialgu vaevaliselt, õnnestus Brunol kliinikus eluvaim tagasi saada ning sotsiaalmeedia abil endale ka uus peremees leida. «See oli äratundmine esimesest hetkest. Bruno läks uue peremehe juurde, pani pea käte vahele ja vaatas sügavalt silma. Ta ei unustanud ka oma päästjat, kes sai samamoodi limpsti üle käe,» kirjeldas liidu vabatahtlik, et Brunoga on nüüdseks kõik väga hästi.

Bruno kohtus uue peremehega. Foto: Eestimaa Loomakaitse Liit

Kuigi Bruno lugu lõppes hästi, on tema lugu loomakaitsjate sõnul vaid üks paljudest, sest teateid ketis elavatest koertest, kelle pidamistingimused ei vasta nõutele, saab liit pea iga päev. Ainuüksi aastatel 2020–2022 tegeles Eestimaa Loomakaitse Liit rohkem kui 100 juhtumiga, millest teavitas ka PTAd.

Suhted ELLi ja PTA vahel on aga okkalised, sest Eestimaa Loomakaitse Liit leiab, et põllumajandus- ja toiduameti loomade heaolu järelevalveasutusena ei toimi ning seda juba aastaid. Vastamata ja reageerimata juhtumite tõttu erinevates regioonides (2020–2022 kokku üle saja juhtumi) palus liit kõigi vastutavate ametnike suhtes algatada ka distsiplinaarmenetlused.

«Meile saadavad erinevad inimesed kirju, et nad on pöördunud abivajavate loomade pärast PTA poole, kuid loomad surevad enne ära, kui ametnik kohale jõuab või kui ametnik käibki, siis tulemusteta,» heitis ELL PTA-le saadetud pöördumises ette.

