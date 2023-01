JOKK OLUKORD ⟩ Viljandimaal päästsid loomakaitsjad ketis elanud taksikoera: seadus ei reguleeri, kui suurt koera võib ketis pidada

Loomade olukorda käis koha peal üle vaatamas PTA Viljandi esinduse peaspetsialist Tony Oijuland, kes saatis kaks kuud hiljem loomakaitse liidule kirja, kus oli välja toodud järgnev (liit avaldas ametniku hinnangu oma Facebooki lehel): «Koeri söödetakse- joodetakse regulaarselt. Koerad on keskmises toitumuses. Kuutide suurus on nõuetekohane. Kuutides on olemas magamisalused. Keti pikkused vastavad kehtivatele nõuetele. Kontrollimise ajal koertel ketti kaelas ei olnud, kõigil olid nahast kaelarihmad. Omaniku väitel käiakse koertega jalutamas. Ennetavalt sai loomaomanikule igaks juhuks selgitatud et metallist ketti ei tohi koera kaelarihmana kasutada, see on rangelt keelatud. Looma heaolu alaste nõuete rikkumist ei tuvastatud.»