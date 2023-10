Staarkoer Vunts ja teised: vaata, millised loomalood tänavu enim hinge läksid

ELS-i liikmete lauale jõudis tänavu seitse loomasõbralikku ja -vaenulikku tegu, millest kummaski kategoorias kolm valiti välja avalikule hääletusele. «Loomasõbralikuma ja -vaenulikuma teo valimine on hea võimalus vaadata aastale tagasi ning tunnustada neid, kes on loomi hädas märganud ja tähelepanu juhtida ühiskonnas olevatele probleemidele,» kommenteeris ELS-i otsese abistamise juht Margit Midro.

Kõigil loomasõpradel on võimalik selle kuu jooksul hääletada 2023. aasta loomasõbralikum ja -vaenulikum tegu järgnevate kandidaatide hulgast:

Aasta kõige loomasõbralikuma teo kandidaadid

1. MTÜ Nähtamatud loomad avalikustas puurikanade õõvastavad pidamistingimused

MTÜ Nähtamatud Loomad loomade heaolu spetsialist Mirjam Näkk maskeerus kolmes farmis kanatalitajaks, et veenduda, millise verehinnaga munad tegelikult Eesti tarbija toidulauale jõuavad.

2. Politseinikud päästsid auto järel lohisenud ja vigastatud koera

Harjumaal Ruila külas nägid liiklejad õõvastavat vaatepilti. Nimelt lohistas üks juht oma koera masina järel nagu jahukotti. Esmalt arvati, et koer on juba surnud, sest mingit vastupanu ta ei osutanud. Ka teised autojuhid andsid märku, et juht pidama jääks ning lõpuks masin peatuski. Uskumatu, aga raskelt vigastatud koer tõusis püsti ja suutis seista ilma kõrvalise abita mõnda aega isegi oma jalgadel.