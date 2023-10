FOTOD ⟩ Napp pääsemine: koerad, keda ähvardati magama panna, leidsid uued kodud

Musta karva Jacky läks Loomapäästegrupi asutaja Heiki Valneri sõnul Tartumaale. Väga vahva ja südamlik pere tundus. «Jackyl on nüüd suur aed, kus ta saab vabalt joosta. Lisaks käiakse temaga pidevalt jalutamas ja see on koera jaoks üks igati vahva uus elamus,» kirjutas Valner Loomaveebis.