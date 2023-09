Karm reaalsus: täiesti terveid koeri viiakse surmasüsti saama

«Kutsikakooli algõpe on läbitud, kuid vaja on veidi vaeva näha, et õpitu taas meelde tuleks ja korralikult kinnistuks. Valge Frosty allus kenasti käsklustele. Must Jack on aga pikkade juhtmetega ja arusaamine, mida temalt tahetakse võtab veidi rohkem aega. Iseenesest on nad väga sõbralikud, inimesi ja lapsi usaldavad, rõõmsameelsed ja totaalselt ulakad,» kirjeldas Valner koeri.