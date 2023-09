Perenaine oma nutikast lemmikust: tema ei oota kui uks talle avatakse, vaid avab ise

Väiksem koer on 11kuune borderterjer nimega Henna, kes oli perre väga oodatud. «Soovisime väga endale just seda tõugu koera. Paar aastat võttis aega sobiva kasvataja leidmine, et leida endale just see õige. Eelmise aasta detsembris ta meie koju jõudiski Soomest,» rääkis perenaine Elis.

Henna on perenaise sõnul väga aktiivne ja motiveeriv koer, kelle usalduse peab välja teenima. Iseloomult väga sõbralik. «Talle meeldib väga mängida koos omanikuga ning õppida uusi trikke. Ta on väga kuulekas ja jalutades on silmkontakt omanikuga koguaeg, vahepeal unustab, et võib ka vabalt kõndida,» kirjeldas Elis oma lemmikut.

Fotokonkursi võitjad Otto (vasakul) ja Henna (paremal) poseerivad auhinnapakiga, mille pani välja PetCity. Foto: Elis Loos

Suurem koer on segavereline koerapoiss Otto, kes on 6aastane ja tuli perre juhusliku kuulutuse kaudu, kus kolm suure koera kutsikat kodu otsisid. Iseloomult on Otto isepäine, aga väga usin koduvalvur. «Talle meeldib väga erinevate pallidega mängida, kui keegi neid viskab. Tema ei oota kui uks talle avatakse, vaid avab ise,» muljetab perenaine.

Kuidas sündis fotokonkursile saadetud foto?

Pilt sündis perenaise sõnul ühel ilusal suveõhtul Kaberneeme rannas juhuslikult suure sõpruse tulemusel.

Käsikäes loojangut nautimas. Fotokonkursi võidufoto. Foto: Elis Loos /erakogu