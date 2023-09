Uskumatu summa annetusi ja uus nimi: loe, kuidas läheb lugejate südamed võitnud Vuntsil

Ehkki Vuntsi vigastused olid väga tõsised, suutis vapper loom end nendest hoolimata elule võidelda ning võitis kliinikus viibimise ajal tuhandete lugejate ja poolehoidjate südamed, kes tema tervenemise teekonnale innukalt kaasa elasid. Tänaseks elab Vunts juba oma uues kodus Haapsalus ning võib öelda, et tal on alanud täiesti uus elu.

Loomapäästegrupi asutaja Heiki Valner käis augusti lõpus Vuntsil tema uues kodus külas ning kirjutas Loomaveebis , et kuulsal koeral läheb seal suurepäraselt: «Ta käitub nii, nagu oleks kogu oma elukese just selles tarekeses veetnud. Kui alguses kõndis koer nagu sabarakk Mari-Liisi (uus perenaine – toim) kannul, siis nüüd on ta pere laste järele suisa hull. Küll nad jookseksid ja müraksid, kui tervis vaid lubaks.»

Uue pere juures sai Vunts omale ka uue nime – teda kutsutakse nüüd Woodyks. Uus nime otsustati valida ilmselt seetõttu, et vana nimega kaasnevad mälestused eelmisest elust on liiga valusad.

Annetajad olid helded

Palju läbi elanud Vuntsi ülesturgutamisele oli Valneri sõnul augusti lõpu seisuga kulunud üle 8500 euro ning pole kahtlustki, et iga kulutatud sent on end kuhjaga ära tasunud ja enamgi veel. Valneri hinnangul kulub Vuntsi ravi peale veel paar-kolm tuhat eurot, kuna ühe esikäpa närv on tõenäoliselt kahjustada saanud ja vajab keerukamat ravi.