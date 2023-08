VIDEO ⟩ Vaatajad imestunud: rõdult alla kukkunud kass maandus nii pehmelt käppadele

Uskumus, et kassid maanduvad alati käppadele, on tegelikult üsna ohtlik, sest paljud kassid satuvad seetõttu õnnetustesse, mida oleks saanud ära hoida.

Enamasti maanduvad kiisud käppadele, kuid olulist rolli mängib asja juures see, kui kõrgelt kass kukub. Kassid on suutelised oma keha kukkumise ajal pöörama nii, et nad maanduksid käppadele ja seda oskust on täheldatud juba kõigest kolmenädalastel kassipoegadel.