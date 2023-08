ARMAS VIDEO ⟩ Paraneb tublisti: Harjumaal auto taga lohisenud koer tegi esimesed sammud

Möödunud nädala neljapäeval nägid liiklejad Harjumaal Ruila külas õõvastavat vaatepilti, kuidas üks juht oma koera masina järel lohistas. Imekombel ellu jäänud koer Vunts teeb arstide hoole all aga juba esimesi vaevalisi samme.

Loomapäästja Heiki Valneri sõnul saab Vunts loomade kiirabi kliinikus vereülekandeid ja tema näitajad on tõusuteel. Vaatamata valuvaigistitele on koeral siiski väga valus ja ta väldib liikumist. Päeval on ta aga elavam ning on õueski juba esimesed sammudki teinud. Vaata videost

Vuntsi raviarve on juba üle kolme tuhande euro, aga tõuseb veelgi. Vuntsi raviks oli Loomapäästegrupile reede õhtuks annetatud ligi kümme tuhat eurot. «Vunts on kogenud meeletut rahva poolehoidu ja tema rahapuudusel hädavajaliku ravi katkemist kartma ei pea,» sõnas Valner.

Vuntsi peale kulub päevas tunde mitme inimese vaeva. «Nii tihti kui kliinikus käin ja seda teen ma tõesti tihti, näen ikka kedagi tema juures askeldamas. Suurim murelaps ja tõsine peavalu on naha taastamine. Peaaegu lootusetu ettevõtmine ja ta keha sidemete all meenutab lihaletis nähtavat, sest surnud koed tahavad eemaldamist. Tänu ülimale valulikkusele tuleb kõike teha narkoosi all. Edusammud on silmaga nähtavad, aga oleme alles paranemise algfaasis,» rääkis Valner.

Vunts on sidemete alla mattunud ja näeb seetõttu natuke vaarao moodi välja. Foto: Loomaveeb