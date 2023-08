PÄEVAKÄPAD ⟩ Põlvamaal uputamisest päästetud kassipojad on valmis koju minema

Mai alguses kirjutas Lemmik , kuidas kasside päästmisega tegelev Cats Help MTÜ sai kirja, mille saatja andis teada, et nägi ühte purjus meest raudtee ääres kive korjamas ja kilekotti panemas. Lähemale minnes selgus, et kotis oli neli kassipoega.

«Rabasin koti käest ja päästsin nad just. Mida edasi teha?» pöördus kirja saatja kassipäästjate poole, mispeale Cats Help MTÜ vabatahtlik Krislin autole hääled sisse pani ning Tartust Põlvamaale kassibeebidele järgi kihutas.

Kuigi kassipojad said hullemast päästetud, seisid nad loomapäästjate juures silmitsi uue probleemiga. Nimelt kuna MTÜ hoole all oli juba väga palju emata kassipoegi, olid enamik emmesid kasulastega hõivatud, mistõttu hakati kassibeebidele kiiremas korras imetavat kassiema otsima.

Neljast kassipojast on tänaseks elus kolm, kes kõik suure elevusega valmis oma koju kolima. «Need kolm said meie imelise hoiukodu poolt üles kasvatatud magamata ööde arvelt ja nüüd on nad piisavalt suured, terved, protseduuritatud, et kolida oma päris koju!» kirjutas Cats Help MTÜ sotsiaalmeedias.