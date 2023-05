Põlvamaal püüti pealtnägija silme all kassipoegadest vabaneda

Kevad ja suvi on kassipäästjate jaoks alati väga stressirohke aeg, kuid sel aastal on mured alanud juba ootamatult varakult. «Ei möödu päevagi, kui ei tuleks teateid - leidsime pappkastist beebid, leidsime keset teed vastsündinud titad, metsa alt, prügimäelt, kellegi hoovi visatud jne. Meie jaoks tähendab kevad ahastust, sest kasse on nii meeletult palju, üks lugu õudsam kui teine, vabatahtlikud murduvad koormuse all, abitud beebid vajavad ööpäevaringset hoolt, magamatus, pidev mure, kust võtta raha, et neid kõiki üleval pidada ja toita...» kirjutab kasside päästmisega tegelev Cats Help MTÜ sotsiaalmeedias.

Alles eile said kassipäästjad kirja, mille saatja andis teada, et nägi ühte purjus meest raudtee ääres kive korjamas ja kilekotti panemas. Lähemale minnes selgus, et kotis oli ka neli kassipoega.

«Rabasin koti käest ja päästsin nad just. Mida edasi teha?» pöördus kirja saatja kassipäästjate poole, mispeale Cats Help MTÜ vabatahtlik Krislin autole hääled sisse pani ning Tartust Põlvamaale kassibeebidele järgi kihutas.

Kuigi kassipojad said hullemast päästetud, seisavad nad loomapäästjate juures silmitsi uue probleemiga. Nimelt kuna MTÜ hoole all on juba väga palju emata kassipoegi, on enamik emmesid kasulastega hõivatud ning veel suuremaks pesakondi teha ei ole võimalik, mistõttu otsitakse kassibeebidele kiiremas korras imetavat kassiema. «Hetkel toidavad meie vabatahtlikud neid ise, aga nii pisidele on emme parim lahendus ja ellu jäämise võimalused selle võrra suuremad,» kirjutab Cats Help.

Kui saad kassibeebisid aidata, võta ühendust Cats Help-iga Facebookis või kirja teel catshelpmtu@gmail.com.