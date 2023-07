VIDEO ⟩ Esimest korda randa viidud inglise buldogi reaktsioon naerutab internetti

TikTokis populaarsust kogunud videos on näha Eggnogi-nimelist koera, kes kõnnib arglikult mööda liivaranda, justkui kardaks, et ta selle sisse vajub. Koera perenaine püüab oma lemmikut küll julgustada, kuid asjatult. Vaata videot:

Selline käitumine pole sugugi imekspandav, sest buldogid on üks väheseid koeratõuge, kes veemõnude nautimisest suurt lugu ei pea, sest oma lihaselise keha ning kitsa lömmis nina ehitusest tulenevalt on nad väga halvad ujujad.

Lemmikuga randa külastades tuleb alati jälgida, et see oleks koerasõbralik rannaosa. Samuti on oluline jälgida, et koer merevett ei jooks, sest see võib põhjustada kõhulahtisust – seega võta lemmikuga randa minnes alati veepudel ja -kauss kaasa.