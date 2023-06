VIDEO ⟩ Vaatajad hämmingus: kaamera ette jäi üliharuldane must hunt

Need erakordsed videod on filmitud kuu aja eest Ameerika Ühendriikides Põhja-Minnesota osariigis asuvas Voyageursi rahvuspargis toimuva uurimisprojekti käigus. Tegu on Minnesota ülikooli uurimisprojektiga, kus kasutatakse GPS-seadetega varustatud kaelarihmasid, rajakaameraid ja muid jälgimisseadmeid, et põhjalikult välja uurida, kuidas hundid looduses elavad ja toimetavad. Uurijad avaldavad projekti käigus üles võetud videoid ka sotsiaalmeedias, et huntide elu inimestele tutvustada.