Eriti ohtlik viga, mida koeraomanikud suviti teha võivad

Sümptomiteks on kehatemperatuuri tõus, tugev lõõtsutamine, liigne ilastamine, kiire pulss, loidus, tahtmatus tõusta ja liikuda. Kui kahtlustad oma koeral ülekuumenemist, vii ta jahedamasse kohta, nt tuppa, kus on konditsioneer või ventilaator. Võimalusel kraadi koera päraku kaudu termomeetriga. Ülekuumenemisel on koera temperatuur vahemikus 39-41 kraadi. Üle 41 kraadi on ta juba kuumarabanduse ohus.