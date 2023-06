KASULIK NIPP ⟩ Kuidas sekundiga aru saada, et koer vaevleb veepuuduses?

Veterinaar Anna Foreman rääkis ajakirjale Mirror , et veepuudus on koerte seas levinud probleem ning põhjustab erinevaid terviseprobleeme. Halvimal juhul võib lemmikloom veepuuduse tõttu isegi surra.

Selleks, et seda ei juhtuks, peaks loomaomanik tagama, et lemmkiul oleks alati ligipääs joogikausile ning kasulik oleks ka teada, kuidas kontrollida, kas lemmik on piisavalt vett tarbinud.

Veterinaar selgitas, et piisavast veetarbimisest annavad märku näiteks koera igemed. Kui need on roosad ja niisked, siis on koer piisavalt vett tarbinud. Kui igemed on aga kahvatud ja kuivad, siis võib koer kannatada veepuuduse käes.