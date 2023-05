VIDEO ⟩ Esimest korda kassiga kohtunud koer reageeris väga ootamatult

Videos, mida on praeguseks vaadatud üle kahe miljoni korra, on jäädvustatud hetk, mil TiktOki kasutaja @RubyToozeday kass kohtus esimest korda tema poiss-sõbra koeraga.

Videost on näha, et kui kass ei paistnud oma uuest tuttavast sugugi häiritud olevat, siis koeral oli kogu olukorras sootuks teine arvamus, sest on näha, kuidas ta oma omaniku süles närviliselt väriseb.