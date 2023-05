PILTUUDIS ⟩ Krampides vaevlev koer võitleb vapralt ja kogus loomakaitsjatele üle 7500 euro annetusi

5. mai hommikul sai Eestimaa Loomakaitse Liit kõne Viimsist, milles üks meesterahvas teatas, et tema territooriumil on juba eilsest võõras suur koer pikali, kes jalgu alla ei võta, kontaktne pole ja keda piinavad krambid.

Uskumatult suur toetus

Kahjuks ei ole veel täpselt teada, millest krambid põhjustatud on, ning seetõttu tuleb koera veel hoolsalt jälgida ning katta ravimitega kõik võimalikud haigused. Õnneks on abipakkujad osutunud ääretult heldeks. «Oleme pisarateni liigutatud, kui palju inimesi Rasmusest hoolib ja appi tuli. Tema teekond lõpliku tervenemiseni on ilmselt pikk, kuid vähemalt on lootust ja see on peamine,» kirjutasid loomakaitsjad sotsiaalmeediapostituses.