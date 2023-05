Krampides piinlev koer lohistas end võõrasse aeda abi otsima

Hetkel on koerake PetCity kliinikus väga kriitilises seisundis. Tema krampe leevendatakse ja tehakse analüüse. BSelgus ka, et koer oli puue täis ning tema borrelioositest positiivne. Põletikunäit samuti kõrge.

Koeral, kelle loomakaitsjad ristisid Rasmuseks, puudus kiip, ta on kastreerimata isane. «Hoiame nüüd tõesti kõiki varbaid ja sõrmi, et see õnnetu Rasmus paranemismärke näitaks ning välja veaks. Ta pole sugugi vana, vaid alles keskeas koerake,» kirjutavad loomakaitsjad.